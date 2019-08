Džeko do Interu nejde, překvapivě prodloužil smlouvu s AS Řím

Edin Džeko bude nadále konkurentem českého fotbalového reprezentanta Patrika Schicka v AS Řím. Bosenský útočník dnes překvapivě prodloužil s klubem smlouvu do roku 2022, přestože se v posledních týdnech mluvilo o jeho chystaném přestupu do Interu Milán. Džeko měl v Římě smlouvu ještě na jednu sezonu a vedení AS za něj požadovalo minimálně 20 milionů eur (514 milionů korun).