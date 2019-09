Trapas příznivců Cagliari. Lukaku si od kotle vyslechl rasistické urážky

Belgický reprezentant do Interu zamířil v létě z Manchesteru United. Italský klub za něj na Ostrovy poslal částku 80 milionů eur. Lukaku se prosadil už v prvním ligovém kole, když se jedním gólem podílel na vítězství 4:0 proti Lecce, jeho nedělní zásah do sítě Cagliari zaznamenal v médiích ale podstatně větší ohlas. Nikoliv však v pozitivním slova smyslu.

Mezinárodní ostudu si udělali fanoušci Cagliari. O jejich opičím pokřikování na šestadvacetiletého fotbalistu totiž píše celý svět. Lukaku se k incidentu odmítl během pozápasového rozhovoru vyjádřit, na rozdíl od kouče Interu a spoluhráčů.

Went to Cagliari vs Inter. Pretty clear racist chants #Lukaku pic.twitter.com/9sLXZJXSbx — Rob Taylor (@KingShola4ever) September 1, 2019

„Z lavičky jsem to neslyšel, ale je pravda, že v obecné rovině je v Itálii potřeba většího vzdělávání v tomto směru. Myslím si, že se tu musíme hodně zlepšit, co se týče respektu k soupeři a k hráčům, kteří dělají svou práci," nechal se slyšet trenér hostů Antonio Conte.

„Takovéto věci nemají na fotbale co dělat. Bohužel se ale stále vyskytují," řekl k incidentu Lukakův spoluhráč Milan Škriniar. Není to poprvé, co příznivci klubu ze Sardinie uráželi fotbalisty tmavé pleti. V dubnu to byl například útočník Moise Kean z Juventusu.