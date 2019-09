Hotovo! Schick bude hrát bundesligu. Ve hře je i vysoká klauzule

Český fotbalový reprezentant Patrik Schick se dohodl na ročním hostování v bundesligovém Lipsku z AS Řím. Informaci potvrdily krátce po vypršení letního přestupového období oba kluby.

Schick, jenž přišel do AS Řím před dvěma roky zhruba za miliardu korun, bude hájit barvy německého týmu do června 2020.

Lipsko za služby českého forvarda zaplatí římskému klubu 3,5 milionu eur (přes 90 milionů korun) plus případně dalších půl milionu eur za dosažení blíže nespecifikovaných cílů.

Patrik Schick has today completed a loan move to @RBLeipzig_EN.



Good luck in Germany, Patrik! — AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019

Součástí smlouvy je i klauzule, že pokud se Lipsko v příští sezoně dostane do Ligy mistrů, může získat Schicka na přestup za částku 29 milionů eur (zhruba 760 milionů korun).

Schick po bombastickém přestupu ze Sampdorie Janov v Římě za dva roky nenaplnil očekávání. Za AS odehrál v různých soutěžích 57 zápasů, v nichž dal osm gólů.

„Hodně štěstí v Německu, Patriku," vzkázal klub 23letému českému fotbalistovi prostřednictví oficiálního twitterového účtu.

AS Řím zároveň získalo na hostování z Atlétika Madrid chorvatského útočníka Nikolu Kaliniče.