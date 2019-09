To je podpora. Fotbalisté po výhře vytleskali pod okny nemocnice kouče bojujícího s leukémií

Hráči po nočním návratu do Boloni nechali zastavit týmový autobus na ulici a vydali se pod okna nemocničního pokoje svého trenéra. Mihajlovič se s nimi pozdravil z okna a hráči mu skandováním a potleskem vzdali hold.

Srbský kouč, který coby hráč oblékal dresy AS Řím, Lazia, Samdorie či Interu ještě na začátku sezony vedl své hráče přímo na hřišti v zápasech s Veronou a SPALem, ale nyní už s týmem může komunikovat jen prostřednictvím telefonu.

Il #Bologna dopo la vittoria a Brescia è andato a trovare il suo allenatore, Sinisa #Mihajlovic, al Sant'Orsola.

La squadra ha fatto una sorpresa al tecnico serbo cantando il coro "dai Sinisa alè" e mettendo la sigla di "Scherzi a Parte" #ForzaSinisa pic.twitter.com/3XX1u1QO5C — Alessio De Giuseppe (@alessiodegiu) September 15, 2019

50letý Mihajlovič poprvé veřejně promluvil o svém onemocnění v červenci na speciální tiskové konferenci.

„Když jsem se o nemoci dozvěděl, byla to obrovská rána. Celé dny jsem seděl a brečel, život vám probíhá před očima. Ale nebyly to slzy strachu. Nemoc respektuji. Postavím se jí a budu se ji dívat do očí. Nemůžu se dočkat, až nastoupím do nemocnice a začnu svůj boj. Nemoc je agresivní, ale porazitelná. I hráčům jsem vždy říkal, že musí útočit, aby vyhráli. Stejnou taktiku použiju teď já a nemám nejmenších pochyb, že vyhraju," říkal kouč.

Nedělní zápas v dresu Boloni strávil jen na lavičce náhradníků český záložník Ladislav Krejčí. Za domácí si připsal gólovou asistenci Aleš Matějů, který v 19. minutě připravil druhý gól Alfredu Donnarummovi. Boloni patří v tabulce Serie A po neděli druhé místo.