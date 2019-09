Gól chtěl oslavit s fanoušky. Místo toho se fotbalista po tvrdém pádu sbíral ze země

Útočník italského klubu Sassuolo Francesco Caputo předvedl během 4. kola Serie A dosti nepovedenou oslavu gólu. Po trefě do sítě hostujícího Spalu se totiž rozhodl vydat do bezprostřední blízkosti fanoušků, aby si společně mohli vychutnat navýšení skóre. V cestě mu ale stál reklamní poutač. Jak to celé dopadlo se můžete podívat ve videu níže.