Juventus si pojistil oporu. Bonucci se Staré dámě upsal až do roku 2024

Kapitán italské fotbalové reprezentace Leonardo Bonucci prodloužil smlouvu s Juventusem Turín do roku 2024. Dvaatřicetiletý obránce přišel do Turína v roce 2010 z Bari a těšil se zde ze sedmi titulů v Serii A. Jen sezonu 2017/18 strávil v AC Milán, kde dělal kapitána a proti Staré dámě se vymezoval. Brzy se však vrátil zpátky do jejího náručí...