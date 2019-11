Recept na Slavii? Sex musí být krátký a jen se stálými partnerkami, má jasno kouč Interu

Zažívají parádní sezonu. Fotbalisté Interu Milán v domácí lize zle dotírají na božský Juventus, po třinácti kolech ztrácí na giganta jen bod. V Lize mistrů to už taková sláva není, hodně napoví středeční duel na půdě pražské Slavie. A kouč italského týmu Antonio Conte neponechává nic náhodě. Svým svěřencům se například nebojí mluvit ani do sexuálního života.

Že trenér Antonio Conte od svých hráčů vyžaduje maximální nasazení, disciplínu a koncentraci, to nikoho příliš nepřekvapí. Ale padesátiletý kouč se nebojí vydat i na hodně tenký led. Svým svěřencům například radí, jak se správně chovat v sexuálním životě tak, aby jejich výkon na hřišti měl maximální parametry.

"Chceme být úspěšní a tomu musíme podřídit vše. A týká se to i osobního života hráčů. Sex nevyjímaje. Fotbal je boj. Může mít jen jediného vítěze. A já udělám se svým týmem všechno pro to, abychom my byli na té správné straně," má jasno šéf lavičky Interu.

Antonio Conte má s Interem smělé plány

Leon Kuegeler, Reuters



Sex nesmí být příliš dlouhý

Takže jak se kouč Nerazzurri dívá na intimní život svých svěřenců? "Během sezony by sexuální akt neměl trvat příliš dlouho. Není dobré se příliš v tomto směru rozptylovat a unavovat. A určitě je lepší mít stálou partnerku," má jasno Conte.

Jaký vliv má sex na výkon špičkových sportovců, se zabývala řada vědeckých studií. A výsledky byly hodně rozporuplné. Podle některých vede absence milostného života k agresivitě a frustraci, což se následně negativně odráží na špatném výkonu sportovce, další pro změnu poukazuje na pozitivní vlivy sexuální zdrženlivosti.

Zastánci druhé teorie byli například slavní boxeři Mike Tyson, Muhammad Ali, Lennox Lewis či Manny Pacquiao. Bývalý kouč anglického národního týmu Fabio Capello dokonce svým svěřencům během fotbalového světového šampionátu v roce 2010 sex s manželkami či partnerkami striktně zakázal s vysvětlením, že by se zbytečně vysilovali a neměli pak energii při zápase.

Do skupiny sportovců, kteří se milostným hrátkám rozhodně nebrání, patří například bývalá americká zápasnice Ronda Rouseyová. "Sex? Před zápasem ho chci mít co nejvíc," říkala v roce 2012.

Ani mexičtí fotbalisté se na světovém šampionátu v roce 2014 v Brazílii tělesné aktivitě s partnerkami rozhodně nebránili s vysvětlením, že jim intimní vztah dodává potřebnou energii a sílu na hřišti.