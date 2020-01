Chtěl jsem dát gól a slavit jako bůh, řekl Ibrahimovic

Fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic byl zklamaný, po návratu do AC Milán jeho tým nevyhrál nad Sampdorií.

"Chtěl jsem se dostat na hřiště, dát gól a pak ho slavit jako bůh před tribunami," uvedl Ibrahimovic, který se dostal na trávník v 55. minutě místo Poláka Krzysztofa Piateka.

Osmatřicetiletý kanonýr nastupoval za AC už v letech 2010 až 2012 a v roce 2011 mu pomohl k zatím poslednímu mistrovskému titulu. Na konci minulého roku podepsal s milánským klubem smlouvu do konce sezony s opcí na další rok.

Legendární útočník Zlatan Ibrahimovic v akci v dresu AC Milán.

Daniele Mascolo, Reuters

"Měl jsem v sobě spoustu adrenalinu a emocí, které jsem v sobě nosil devět nebo deset let. Můj vztah s fanoušky je pořád parádní a je pro mě velkou motivací," řekl Ibrahimovic, který dříve oblékal i dres městského rivala Interu či Juventusu.

AC Milán vyšel střelecky naprázdno ve třetím ligovém utkání za sebou a v tabulce je dvanáctý. "Je vidět, že týmu chybí sebevědomí a agresivita v koncovce, proto nejsme efektivní. Musíme přijít na to, co je potřeba udělat, abychom z tohohle mužstva dostali maximum. Jsem tu čtyři dny a udělám všechno pro to, aby Milán zase šlapal. Chybí tady víra," uvedl bývalý dvojnásobný nejlepší střelec italské ligy, který na podzim skončil v Los Angeles Galaxy.

Podle trenéra Stefana Pioliho měla Ibrahimovicova přítomnost ihned pozitivní vliv na tým. "Vnesl do našeho mužstva charakter, ale nedokázali jsme hráče s jeho parametry využít, do vápna šlo málo centrů. Skoro celý zápas jsme odehráli na soupeřově polovině, ale chyběla kvalita a bez toho se dá těžko vyhrát," řekl Pioli.