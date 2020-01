Fotbalisty AS Řím posílil španělský reprezentant do 21 let Carles Pérez z Barcelony. Italský klub získal jednadvacetiletého útočníka na hostování do léta, kdy ho musí koupit za 11 milionů eur (277 milionů korun). Dalších až 3,5 milionu eur může Barcelona získat dodatečně na bonusech.