Fotbalisty Interu Milán čeká stejně jako Juventus karanténa

Fotbalový Inter Milán zrušil do odvolání tréninky a stejně jako Juventus půjde do karantény. Nerazzurri to na klubovém webu oznámili poté, co byl obránce Juventusu Daniele Rugani ve středu pozitivně testován na koronavirus. Oba týmy proti sobě nastoupily v neděli v italské lize. Rugani strávil celý zápas na lavičce.