Přímá zpověď záložníka AC Milán. V supermarketu je to jako v nemocnici!

Itálie je po Číně, odkud se nákaza začala koncem prosince šířit, nejvíce zasaženou zemí. Novým typem koronaviru bylo nakaženo asi 17 tisíc lidí a téměř 1300 jich už zemřelo. V zemi proto od pondělí platí celonárodní karanténa a Serie A byla minimálně do 3. dubna přerušena.

"Od pondělí jsme doma a řekli nám, že to bude na týden. Ale myslím, že to bude trvat déle, protože se už nakazili i další hráči," řekl Castillejo v rozhovoru pro španělský rozhlas. "Ven můžete jít jen s povolením a ve výjimečných případech. Můžete jít do práce, k lékaři nebo na nákup," dodal.

"Musíte ale jít sám a k nikomu se nepřibližovat. Minulý týden jsem šel do supermarketu a vypadalo to tam jako v nemocnici. Všichni měli roušky a rukavice," přidal Castillejo. Zatímco byl zvyklý na každodenní aktivitu a pevný režim, život v karanténě je pro něj nuda. "Spím, vařím, uklízím a volám si s rodinou," popsal bývalý hráč Málagy a Villarrealu.