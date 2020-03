Po kritice fotbalisté Lazia v pondělí trénovat nezačnou

Představitelé Lazia Řím oznámili, že fotbalisté A-týmu v pondělí s tréninkem nezačnou. Tým z metropole se společně s Neapolí a Cagliari stal v minulých dnech terčem kritiky kvůli domu, že šéfové klubu nutili i v době vrcholící pandemie koronaviru hráče zpět do tréninku.

"Obnovení tréninku, původně plánované na pondělí 23. března, bylo odloženo na pozdější termín, o kterém budeme informovat," uvedlo dnes na webu Lazio, jehož dřívější rozhodnutí kritizovali například prezident hráčské asociace Damiano Tommasi a šéfové klubů z Turína a Brescie.

V pondělí by se měli vrátit k tréninku fotbalisté Cagliari z ostrova Sardinie, jenž patří k nejméně zasaženým regionům. V Neapoli by hráči měli trénovat ve středu. Italská média citovala lékaře, podle nichž by týmy neměly začít s tréninkem dříve než 3. dubna.

Italská Serie A byla jako první z elitních evropských soutěží přerušena na začátku minulého týdne. Pandemie si v Itálii vyžádala 4825 obětí a počet potvrzených případů nákazy nemocí COVID-19 se k zvýšil už na 53 578.