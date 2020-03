Majitel Sampdorie by sezonu Serie A předčasně ukončil

Podle majitele fotbalistů Sampdorie Janov Massima Ferrera by se aktuální ročník italské ligy měl kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončit. O titulu a postupujících do evropských pohárů by podle něj mělo rozhodnout pořadí před přerušením soutěže. Příští sezonu by pak místo 20 mohlo hrát 22 týmů.