Schick se po sezoně vrátí do AS Řím, píše italský tisk

Český reprezentační útočník Patrick Schick by se podle italských médií měl v letním přestupovém okně vrátit do klubu AS Řím, ze kterého hostuje v bundesligovém Lipsku. Podle zákulisních informací italského listu Leggo se majitelé aktuálně třetího celku německé ligy obávají ekonomických dopadů způsobených pandemií koronaviru, a na přestup českého fotbalisty proto neaktivují dojednanou klauzuli.

Čtyřiadvacetiletý Schick je v německém celku na ročním hostování, které v létě skončí. Lipsko za služby českého dlouhána musí Římu zaplatit 3,5 milionu eur (přes 90 milionů korun) plus bonusy. Součástí dojednaného kontraktu je i klauzule, že pokud se Lipsko v příští sezoně dostane do Ligy mistrů, může získat Schicka na přestup za částku 29 milionů eur (zhruba 760 milionů korun).

Jenže tu údajně vedení bundesligového klubu aktivovat nehodlá kvůli obavám z ekonomických dopadů koronavirové krize a Schick by tak v létě putoval zpět do italské metropole, kde má platnou smlouvu do roku 2022. Pro českého útočníka by to nejspíš nebyla dvakrát vítaná varianta. Po nepříliš povedeném angažmá v AS totiž pražský rodák v Německu působil jako politý živou vodou. Obdobným způsobem hovoří i jeho herní statistiky.

Český legionář Patrik Schick z Lipska ve vzdušném souboji s brankářem Tottenhamu Hugem Llorisem.

Zatímco v dresu AS Řím Schick během dvou sezon zasáhl do 58 zápasů, v nichž vsítil celkem osm branek, v bundesligovém celku naplno probudil svůj gólový apetit, když se v 19 soutěžních utkáních trefil sedmkrát.

Přesto, že další z italských sportovních serverů Calcio Mercato už vidí českého kanonýra řádit před ochozy Stadio Olimpico, karty může ještě významným způsobem zamíchat případný odchod lipského útočníka Timo Wernera, kolem nějž v posledních týdnech krouží přední kluby Premier League a německý reprezentant zájem ze strany ostrovních celků okomentoval slovy, že by se anglickému angažmá vůbec nebránil.