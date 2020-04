Italie má řešení. Zbývajících 120 ligových zápasů by se mohlo sehrát během 45 dnů v Římě

Fotbalová Itálie už má nachystané řešení, jak dohrát letošní ročník Serie A. Je hodně radikální. Podle informací listu La Repubblica je jednou z variant možnost, že by se všech dvacet týmů přesunulo na pětačtyřicet dnů do Říma a v hlavním města by byla soutěž dohrána. Samozřejmě bez diváků a za přísných bezpečnostních opatření.

Do konce letošní Serie A zbývá dohrát ještě dvanáct kol, takže šéfové italského fotbalu si prohrávají s různými nápady. Hlavně proto, že Itálie je stále jedním z center koronavirové pandemie a nic nenasvědčuje tomu, že se fotbal vrátil v dohledné době na stadiony.

Jedna z variant se inspirovala někdejšími argentinskými šampionáty Aprertura a Clausura. Ty totiž probíhaly od srpna do března dalšího roku. Italové měli představu, že by se zbývajících dvanáct ligových kol tohoto ročníku dohrálo letos na podzim a nová sezona by odstartovala až v lednu 2021. Tahle představa má ovšem hned několik úskalí... Musela by s ní souhlasit FIFA a UEFA, hráči by nesměli do konce roku přestupovat z jednoho klubu do druhého, a navíc není jasné, jak by se určovali účastníci evropských pohárových soutěží.

Proto si podle La Repubblica pohrávají s variantou, že by se liga dohrála na jednom místě. Vyvoleným místem je Řím, kam by se sjelo všech dvacet mužstev, která by během 45 dnů odehrála zbývajících 120 zápasů.

Hrát by se mělo na několika stadionech, přičemž hráči, trenéři, rozhodčí a veškerý nezbytný lidský ansámbl by byl pravidelně testován na koronavirus. Na stadion by samozřejmě neměli přístup diváci, ale ani novináři, soutěž by se dohrávala i bez videorozhodčích a systému VAR.

Zmíněný návrh má podle šéfů italského fotbalu několik výhod... Odpadlo by rozsáhlé cestování mužstev napříč Itálií, hráči a lidé kolem nich by byli pod neustálým lékařským dohledem a nepřicházeli by to styku ani s okolním světem. Riziko nákazy by bylo proto minimální. Zvlášť, když na rozdíl od Lombardie je jih země považován za relativně nejbezpečnější místo v době koronavirové pandemie.

Rozehraná sezona by se tím záchránila. Podmínkou ale samozřejmě je, že s touto dohodou musí souhlasit všech dvacet klubů Serie A.