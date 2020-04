Ledová sprcha pro Ronalda! Nekupujte ho, to nejlepší má už za sebou, radí Realu experti

Bude to senzace fotbalového léta? Nebo se jen média honí během doby, kdy fotbalové soutěže zastavila celosvětová pandemie koronaviru, za senzacemi? Experti teď každopádně řeší, zda se po sezoně slavný Cristiano Ronaldo vrátí do Realu Madrid. „Má tam pořád otevřené dveře, vůbec by mě to nepřekvapilo, kdyby se vrátil," navnadil fanoušky Jose Fonte, kamarád fotbalové hvězdy, že by značka CR7 zářila v další sezoně v barvách Bílého baletu. Odpověď médií ve Španělsku však musela být pro Ronalda ledovou sprchou. "To nejlepší má za sebou, nekupujte ho, myslete na budoucnost," vzkázal list As vedení Realu.