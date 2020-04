Šestiletý kluk nakreslil pastelkami dres, ve kterém budou hrát fotbalisté Pescary v příští sezoně

Na počátku byla snaha fotbalového klubu Pescara trochu zabavit své malé příznivce v době koronavirové pandemie a nucené karantény.

„Kopni do covidu 19," hlásalo motto kreslířské soutěže, kterou klub uspořádal pro kluky a holky, aby zahnali nudu a alespoň něčím se zaměstnali.

Klub z italského jihu, který v minulosti dvakrát vedl i český kouč Zdeněk Zeman a za který hrávali Marco Verratti, Ciro Immobile či Lorenzo Insigne, původně pomýšlel jen na to, že se soutěž stane dětskou hrou. Do soutěže však došlo tolik krásných obrázků, že z nich byli nadšeni nejen funkcionáři, ale i firma Erreá, která vyrábí sportovní oblečení, fotbalové dresy nevyjímaje.

Jeden je uchvátil ze všech nejvíc. Kresba šestiletého Luigiho D´Agostina, který pastelkami namaloval, jak by si představoval dres svého oblíbeného klubu.

„Je na něm všechno... Duha naděje, delfín, který je ve znaku klubu od jeho založení, modrá barva moře i míč, s nímž si fotbaloví fanoušci ve vlnách tak rádi hrají," byli nadšeni v klubu i ve firmě Erreá a rozhodli, že podle Luigiho návrhu budou vyrobeny dresy, které fotbalisté Pescary obléknou v příští sezoně Serie B.

Malý Luigi byl dokonce pozván do Parmy, kde má Erreá sídlo. To aby se podíval, jak se jeho obrázek promění v opravdový fotbalový dres a z jakého materiálu se bude vyrábět. Vyslovil přitom velké přání, aby se v jeho dresech vrátila Pescara zase někdy do nejvyšší italské soutěže, kde v minulosti sedm let působila.