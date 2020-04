Fotbalista Schick bude rád, pokud přestoupí z AS Řím do Lipska

Fotbalový útočník Patrik Schick vyjádřil zájem přestoupit do bundesligového Lipska, kde je od září na ročním hostování s opcí z AS Řím. Řekl to v rozhovoru pro časopis Kicker. „Dokážu si představit, že tu zůstanu. Kluby teď musejí najít řešení. Budu rád, když se jim to povede,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý český reprezentant.