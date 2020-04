Funkcionář Lazia Řím zkritizoval italskou vládu

Vedení Serie A, která byla přerušená v polovině března, očekávalo, že tréninky budou moci začít 4. května a o tři týdny později by se mohla nejvyšší soutěž znovu rozběhnout. Vláda však oznámila, že s přípravou kluby začnou až 18. května a liga se rozjede na začátku června.

"Překvapilo mě to, protože jsme čekali, že se začne už na začátku května," řekl Tare v rozhovoru pro klubovou rozhlasovou stanici Lazio Style. "Zdůvodnili to tím, že na prvním místě je ochrana zdraví, ale pak nechají lidi běhat v parcích a nám nedovolí připravovat se v tréninkových centrech za odpovídajících bezpečnostních opatření," uvedl.

"Beru to jako diskriminaci. Nevím, proč ministr sportu Spadafora takhle rozhodl, ale je to zvláštní a určitě to nepomáhá fotbalu," přidal Tare, kterému se také nelíbí, že vláda stále neoznámila pevné datum, kdy se Serie A znovu rozehraje.

Ministr sportu Vincenzo Spadafora však obvinění, že by škodil fotbalu, odmítl. "Návrat k hraní musí být postupný. Nejjednodušší by bylo sezonu zrušit, což doporučují i odborníci. Fotbal je však pro Itálii velmi důležitý, ale musíme dodržet bezpečnostní pravidla," prohlásil.

"Všichni si určitě pamatují, jak to dopadlo, když se liga nepřerušila a mnoho týmů muselo do karantény. Teď je konec dubna a my stále na sto procent nevíme, jak se bude virus vyvíjet ani jak lidé budou dodržovat nastavená pravidla. Proto nejde říct přesné datum, kdy se znovu začne hrát," dodal Spadafora.