Odmítl Mourinha a přišel o triumf v Lize mistrů. Do Interu jsem jít prostě nemohl, vzpomíná Nedvěd

Nikdy nevyhrál Ligu mistrů. Tahle trofej mu ve sbírce úspěchů schází a ikonu českého fotbalu, držitele Zlatého míče z roku 2003 a současného viceprezidenta Juventusu Turín - Pavla Nedvěda - to hodně bolí. Legendární český reprezentant teď v rozhovoru pro Tuttosport zavzpomínal, jak jej lákal v roce 2009 do Interu Milán José Mourinho. „Do Interu jsem jít prostě nemohl," přiznal Nedvěd. Kdyby tehdy souhlasil, na konci sezony by pohár pro vítěze Ligy mistrů zvedl nad hlavu. Jenže to neudělal. Rivalita mezi Starou dámou z Turína a Interem je obrovská.