Dvě karantény, těžké loučení s rodinou. Krejčí je zpátky v Itálii, chystá se na první trénink s týmem

Než pandemie koronaviru v Itálii vyeskalovala do obřích rozměrů, stihl ji fotbalový záložník Ladislav Krejčí opustit a odcestovat za rodinou do Prahy. Čtrnáctidenní karanténu si odkroutil na chalupě. Teď ale zažívá karanténu číslo dvě. Pro změnu v Boloni, kam se před několika dny vrátil. S nadějí, že se sezona Serie A dohraje.

„První karanténa pro mě byla snazší, těšil jsem se na rodinu. Byl jsem na chalupě, mohl jsem na zahradu, do lesa. Rodiče a žena mi vozili potřebné věci. Teď v Boloni jsem zavřený v bytě, ven nemůžu, neboť bydlím ve městě. Zahradu nemám," popisuje Krejčí s tím, že o povolení pro cestu do Česka potřeboval svolení klubu. Ten měl pro českého reprezentanta pochopení.

„Když jsem viděl situaci, která na severu Itálie panovala, poprosil jsem sportovního ředitele Boloni, jestli bych nemohl jet domů. Liga stejně stála. Odpověděl mi, že mě chápe, že mi nebude dělat potíže," podotýká 27letý záložník. V „koronavirové" době absolvoval dvě dlouhé cesty autem. Z Boloni do Prahy a zpátky. Musel mít s sebou různá povolení, pracovní smlouvu, na hranicích mu měřili teplotu. Projel však pokaždé bez potíží.

I při návratu do Itálie cestoval sám. „Manželka v Itálii nepracuje, takže ani nevím, jestli by ji sem vůbec se mnou pustili. Rodinu jsem nechal v Praze i proto, že v Česku je situace příznivější. Žena s dcerkou Nelou můžou chodit ven," uvádí Krejčí. Loučení s nimi však pro něj bylo pořádně těžké. „Ani jsme si nemohli říct, jestli holky přijedou za mou do Itálie nebo já za nimi do Prahy. Cestování teď není jednoduché," konstatuje záložník.

Ukončit karanténu by měl ve středu. Už se nemůže dočkat, až zase setká se spoluhráči a vyběhne s některými z nich na hřiště. Hráči, kteří byli po celou dobu ochranných opatření v Itálii, mají vůči němu náskok, na hřišti jsou už osm dnů. „Trénují individuálně bez kontaktů. Což zahrnuje běhání hráčů v omezeném počtu, aby se nepotkávali. Na jednom hřišti jsou tři kluci. K dispozici máme tři plochy, takže najednou trénuje devět hráčů. Těším se, až se s kluky proběhnu po trávníku," povídá Krejčí.

Čeká se na verdikt italské vlády

Kvituje, že poslední týdny nebyl bez míče. U nohy ho měl na chalupě, po uvolnění ochranných opatření mu pak jeho první klub Slavoj Podolí zajistil hřiště. „Měl jsem ho jenom pro sebe. Vzal jsem si balony, byl se mnou kondiční trenér. Tam jsem dobře potrénoval," uvádí Krejčí. Stále však neví, jestli individuální přípravu zhodnotí v ostrých zápasech. O pokračování Serie A totiž stále není rozhodnuto.

„Každou chvíli se informace mění. Nejsem expert, abych dokázal posoudit, nakolik je situace kritická nebo není. Tohle bych určitě nechal na jiných lidech, na odbornících. Co jsem četl v italských médiích, všechny kluby se shodly na tom, že by tuto sezonu rády dohrály. Ale rozhodující slovo bude mít vláda," říká bývalý sparťan.

Italská vláda však před několika dny odmítla bezpečnostní návrh italského fotbalového svazu. „Na to konto se začalo spekulovat, že se hrát nebude. Načež fotbalový svaz zprávu přepracoval a odeslal ji zpátky. Vláda se má znovu vyjádřit. Jsme na čekané," uzavírá Krejčí.