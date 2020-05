Podezření na koronavirus ve fotbalovém týmu Boloni se nepotvrdilo

"V následujících hodinách bude provedeno ještě jedno konečné vyšetření. Z preventivních důvodů ale bude i tak dnešní trénink jen individuální," uvedli zástupci klubu v prohlášení. V Boloni patří mezi osoby extrémně ohrožené koronavirem trenér Siniša Mihajlovič, který má za sebou léčbu leukémie, při níž absolvoval chemoterapii a transplantaci kostní dřeně.

Vedení Boloni ve středu oznámilo, že poslední vlna testování na covid-19 přinesla v jeho týmu jeden nejasný výsledek. Podle médií se jedná o člena realizačního týmu. Pokud by se infekce potvrdila, šel by celý klub do karantény.

Italská fotbalová liga je kvůli pandemii koronaviru přerušená od 9. března. Vedení soutěže doufá, že se podaří sezonu znovu zahájit 13. června. Dnes bude o povolení k restartu jednat italská vláda.