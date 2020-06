Fotbalista Castillejo se stal obětí ozbrojeného přepadení

Podle médií bývalý hráč Málagy a Villarrealu zastavil na červenou a k jeho vozu přijeli dva muži na motocyklu. "Co se to děje s Milánem? Právě mi dva kluci namířili pistoli do obličeje a okradli mě," napsal Castillejo o přepadení na sociální síti instagram. Jeden z lupičů byl poté ve středu zadržen v Arezzu.