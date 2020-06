Gattuso věnoval postup do finále sestře, Conte i přes vyřazení chválil

Trenér fotbalistů Neapole Gennaro Gattuso věnoval postup do finále Italského poháru své zesnulé sestře Francesce, která počátkem června podlehla v 37 letech vážné nemoci. Neapol v sobotní semifinálové odvetě remizovala s Interem Milánem 1:1 a po únorové výhře 1:0 na San Siru v úvodním duelu vyzve ve středu v římském finále Juventus. Lodivod vyřazeného Interu Antonio Conte však také chválil a to za předvedený výkon.

"Chci poděkovat celému fotbalovému světu, všichni byli mně a mé rodině nablízku. Je to těžké. Postup věnuji rodině, rodičům a sestře. Všichni jsme ji moc milovali, je to obrovská ztráta," řekl Gattuso stanici RAI Sport.

Soucítili s ním i jeho hráči. "Všichni k němu máme velmi blízko. Je to ještě lepší člověk než trenér. Prožívá složité období a doufáme, že mu postup přinese alespoň trochu radosti," prohlásil neapolský útočník Lorenzo Insigne.

Gattusa ocenil i stoper Kalidou Koulibaly. Neapol v odvetě prohrávala od druhé minuty po gólu Christiana Eriksena z rohu, ale v 41. minutě po přihrávce Insigneho srovnal Dries Mertens, který posunul svůj tým do finále. Belgický reprezentant dal 122. soutěžní gól za Neapol, čímž překonal bilanci Marka Hamšíka a je sám nejlepším klubovým střelcem v dějinách. Domácí poté přečkali závěrečný tlak a postoupili.

"Gattuso nám dodal spoustu sebedůvěry. Ztratili jsme víru, ale připomněl nám, že jsme skvělí hráči. Bojovali jsme s tlakem, teď víme, jak překonávat překážky," uvedl Koulibaly.

Dvaačtyřicetiletý Gattuso vidí v mužstvu velký potenciál. "Tým věří tomu, co děláme, a tvrdě pracuje. Kluci do toho dávají všechno. Podle mě máme výborné mužstvo a můžeme dokázat skvělé věci," konstatoval mistr světa s Itálií z roku 2006.

Juventus je se 13 prvenstvími nejúspěšnějším týmem v historii Italského poháru. Neapol ho zatím vyhrála pětkrát. "Čeká nás Juventus, který je zvyklý vítězit a má mentalitu velkých šampionů. Můžeme zabojovat a promluvit do toho. Uvědomujeme si, že k tomu, abychom přivezli trofej domů, musíme předvést skvělý výkon," uvedl Gattuso, který jako hráč získal Italský pohár v roce 2003 s AC Milán.

Gattuso, jenž v prosinci nahradil odvolaného Carla Ancelottiho, má smlouvu do konce sezony. Pokud by jeho svěřenci skončili v italské lize do čtvrtého místa a zajistil by si start v Lize mistrů, kontrakt by se mu automaticky prodloužil. Neapol ztrácí na čtvrté Bergamo devět bodů a navíc sehrála o zápas víc. Do obnoveného ročníku Serie A vstoupí v úterý 23. června proti Veroně.

Conte i přes vyřazení spokojený s výkonem

"Tohle je Inter, který chci vidět, protože jsme byli agresivní, Neapol jsme do ničeho nepustili a opakovaně je zachránil gólman. Taková jsou fakta. Drželi jsme 61 procent času míč a měli jsme mnohem více střel na branku," citoval Conteho klubový web.

"Neapol je ve finále, smekáme před ní klobouk, ale musím rozebrat výkon a ne jen výsledek. Mám velkou radost, co můj tým předvedl a cítím, že jsme si zasloužili za ty dva zápasy postoupit," uvedl padesátiletý Ital.

Ocenil neapolského brankáře Davida Ospinu, jenž se v odvetě blýskl několika bravurními zákroky. "Vidím sklenici poloplnou. Podíval jsem se na statistiky, vytvořili jsme si spoustu šancí a pravděpodobně jsme mohli být v zakončení přesnější, ale Ospina několikrát senzačně zasáhl. To bylo rozhodující," prohlásil rodák z Lecce.