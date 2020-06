Ronaldo to schytal od legendy: CR7 a hvězda? Normální hráč!

Je zvyklý na potlesk a ovace. Jenže v poslední době velké úspěchy chybějí, Portugalec Cristiano Ronaldo není v optimální pohodě a formě, v Itálii to teď kvůli tomu pořádně schytal. Luca Toni například prohlásil, že CR7 už není žádná hvězda, ale obyčejný hráč. "Pokud za Ronalda teď nabízí balík peněz, měl by ho majitel Juventusu okamžitě prodat. To by byl zlatý obchod," vzkázal bývalý útočník majiteli Staré dámy.

Před pár dny přišla média se senzační zprávou, že je Cristiano Ronaldo na seznamu posil londýnské Chelsea. Blues se snaží mohutně nabíjet kádr a nejspíš by se nebránili tomu, kdyby se do Premier League vrátil i slavný Portugalec. Ve vzduchu létá suma převyšující tři miliardy korun. A když se k tomu přidá proměnlivá forma CR7, mohl by z toho být největší obchod blížící se pauzy.

Nejlepším hráčem Juventusu byl ve středečním finále Italského poháru dvaačtyřicetiletý Gigi Buffon. "To asi hovoří o formě turínského týmu všechno," psali na Apeninském poloostrově poté, co pohárovou soutěž vyhrála Neapol. "Juventus byl špatný, druhý poločas pak doslova hrozný," nechal se slyšet také Luca Toni, někdejší hvězda italského fotbalu.

A co tradiční chvála na Cristiana Ronalda? Zapomeňte. "Je z něj úplně normální hráč," nešetřil hvězdu. List Tuttosport vše umocnil titulkem: "Ronaldo, kde jsi?" Upozorňuje na to, že jindy nabušený Portugalec prohrává po koronavirové pauze běžecké souboje. Média upozorňují, že sice CR7 zásoboval sociální sítě zprávami, jak tvrdě trénoval, teď to ale minimálně v Itálii zpochybňují.

"Je těžké uvěřit, že se objevila nabídka Chelsea na angažování Ronalda za 120 milionů eur. Jestli je na tom alespoň záblesk pravdy, měl by Juventus okamžitě konat. Tak jednoduchou šanci, jak přijít k velkým penězům asi hned tak nepřijde," uvedl Tuttosport.