Nedvěd lituje obžalovaného Pelty a tlumočí obdiv kouče Juventusu Trpišovskému i stylu Slavie

Takže žádná čestná funkce? Velké jméno Grande Paola, který má vznik národní rady zaštítit a dodat jí patřičný lesk?

Vůbec, protože mám možnost předat letité zkušenosti získané na sportovištích a teď i během mé funkcionářské dráhy v turínském Juventusu. Jsme sice jen poradní orgán, ale myslím, že máme českému sportu co dát. Já, stejně jako třeba Jarda Jágr, s nímž jsem se teď po letech zase setkal a který je rovněž členem národní rady.

Museli vás přemlouvat dlouho, abyste přikývl a funkci přijal?

Naopak, přemýšlel jsem jen chviličku. Několikrát jsem se s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou sešel v Čechách i v Itálii, abychom sladili své vize a pohledy na sport. A zjistil jsem, že jsou si hodně podobné, takže nebylo nad čím uvažovat.

Najdete ale k cestám do Čech v nabitém programu viceprezidenta fotbalového Juventusu vůbec dost času?

Čas je jedinou překážkou, ale zvládnu to. Zvlášť, když mám posvěcení i od prezidenta klubu.

Bývalý fotbalista Pavel Nedvěd (vlevo) a hokejista Jaromír Jágr na tiskové konferenci v Praze po prvním zasedání Národní rady pro sport.

Ondřej Deml, ČTK

Vaším předchůdcem v národní radě byl Miroslav Pelta, který se i díky členství v poradním orgánu dostal do problémů, které ho zavlekly až do soudní síně. Neobáváte se něčeho podobného?

Mrzí mě, co Miroslav Pelta prožívá. Je to člověk, který chtěl dělat pro fotbal hrozně moc věcí, a proto mu držím palce, aby pro něho vše dobře dopadlo.

V Praze jste se objevil jen na dva dny, ale asi jste si nenechal ujít středeční ligový šlágr mezi Slavií a Plzní, po němž se v Edenu slavil titul.

Do Edenu jsem nešel, ale zápas jsem samozřejmě viděl. A Slavii bych chtěl pogratulovat ke třetímu titulu, který během čtyř let získala. Klobouk dolů, jak to v Edenu dělají. Slavia nastolila tvrdou cestu, se kterou se dá uspět. Ostatně, i v pohárové Evropě jsme to viděli.

Člen Národní rady pro sport a bývalý fotbalista Pavel Nedvěd.

Ondřej Deml, ČTK

Hlavně váš trenér Maurizio Sarri to viděl, neboť ještě ve službách Chelsea se potkal se Slavií ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Bavil jsem se s ním o Slavii a byl v šoku, jakým způsobem proti Chelsea Slavia hrála. Chválil ji, přiznával, že takový styl dlouho od žádného mužstva neviděl. A pochopitelně chválil i trenéra Trpišovského.

Trpišovský vstoupil preferovaným herním stylem do povědomí fotbalové Evropy, která se o něho začala zajímat. Měl by se už nyní vydat do zahraničí, nebo dál zůstat a pracovat ve Slavii, aby povědomí o něm ještě víc narostlo?

Těžká rada. Záleží na něm a jeho myšlenkách. Pro český fotbal by bylo ale jen dobře, kdyby v něm tak kvalitní trenér pracoval dál. Jednou v budoucnu třeba u reprezentace, s níž by hrál skvělý útočný fotbal.

Viceprezident Juventusu a bývalý skvělý fotbalista Pavel Nedvěd (vlevo) před utkáním Staré dámy v době koronavirové.

Alberto Lingria, Reuters

A co Sparta, ve které jste pro zahraniční angažmá vyrostl vy?

Poskládala jedenáctku z talentů, jenže pouze s mladými kluky se těžko vyhrávají tituly. A Sparta je tady proto, aby je vyhrávala, na to se nesmí zapomenout.

To určitě Tomáš Rosický zastávající na Letní funkci sportovního ředitele ví...

Tomáš je zárukou fotbalových myšlenek, záleží ovšem na strategii klubu. Na tom, zda dál bude stavět na mladých hráčích, nebo je doplní o zkušené fotbalisty.

Jedním z velkých letenských talentů je Adam Hložek, který má v osmnácti na kontě už padesát ligových startů a začínají kolem něho kroužit zahraniční kluby. Už nastal čas k jeho odchodu do ciziny?

Není to jen on, ve Spartě jsou další mladí talentovaní hráči, kteří se chytli. Třeba Karabec, třeba... Ale co se Hložka týče, na jeho místě bych se ještě ven netlačil. Jakmile udělá dobrá čísla v české lize, dostaví se i cizina a ekonomická část transferu i nového angažmá.

O ekonomice, přestupech a transferech se teď v době pokoronavirové hodně mluví. Jak se promítají následky uplynulých měsíců do italského fotbalu?

Všichni teď šetří a šetřit budou, protože dvacet třicet procent rozpočtu klubů je v ohrožení. Každý vyčká, až se situace vrátí do normálu, proto se velké přestupy konat nebudou. Spíš dojde na vzájemné výměny hráčů.

Takže žádný strach, že by hvězdný Ronaldo opustil váš Juventus, jak se o tom spekulovalo?

Pevně věřím že ano, protože má u nás ještě dva roky smlouvu. Je plně soustředěn na to, co nás čeká... Na dokončení sezony, na finálovou část Ligy mistrů v srpnu v Portugalsku. Věřím, že se tam probojujeme.

Bude se ale v Portugalsku finálová část vůbec hrát, když se za Pyrenejemi - a v Lisabonu zejména - znovu objevuje zvýšený výskyt koronavirové nákazy?

Výkonný výbor UEFA tak rozhodl ještě v době, kdy nemohl něco podobného tušit. Do srpna je ale dost času, proto doufám, že se v Lisabonu hrát bude.

Kdyby snad došlo k nové vlně koronavirové nákazy, mělo by to pro fotbal nejspíš fatální důsledky. Mimochodem, pociťujete je už nyní? Nehrozí některým klubům v Itálii krach a bankrot?

Nemyslím, třeba u nás v Juventusu se postavili hráči k vzniklé situaci fantasticky. Pochopili ji, vzdali se jednoho měsíčního platu, výplaty za dalšího čtvrt roku jim přijdou na účet v příštím roce. A nešlo jen o naše hráče. Kdyby to neudělali i jinde, ke krachům některých klubů by nejspíš došlo. Teď už se ale fotbal zase rozbíhá, doufám, že dostaneme zaplaceno i za televizní práva, takže to nejhorší je za námi. Vždyť Itálie bez fotbalu nebyla Itálií.