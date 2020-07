Ibra slavil jubileum! Díky vám! Pořád jsem nejlepší a nemám konkurenci, vzkázal spoluhráčům

Zůstane hvězdný fotbalista Zlatan Ibrahimovic dál v italské nejvyšší soutěži? Bude pokračovat v AC Milán? Osmatřicetiletý Švéd naznačil, že by se tomu nejspíš nebránil. Za slavný klub odehrál během kariéry už sto zápasů a od šéfů milánského gigantu pak za to dostal dárek. Následně kanonýr poděkoval za důvěru vedení a také spoluhráčům. Těm s úsměvem adresoval pořádný rýpanec.

"Je pro mě velkou ctí nastoupit ve 100 zápasech za AC Milán. Doufám, že těch zápasů bude ještě mnohem víc," naznačil extravagantní kanonýr, že by se nejspíše nebránil setrvání ve slavném klubu Serie A. Nový kontrakt s klubem ale dosud neuzavřel.

Švéd se vrátil na San Siro v lednu poté, co dohrál v LA Galaxy. A angažmá si náramně užíval. „Děkuji všem za dárek ke stému startu v barvách Rossoneri. Je pro mě velkou ctí hrát za AC Milán a já doufám, že za něj budu hrát mnohem více zápasů," zopakoval Ibra, který o sobě neváhal už dříve prohlásit, že kdyby přišel do klubu dříve, nyní by AC Milán slavil mistrovský titul. Stejně tak o sobě řekl, že je fotbalovým bohem.

A nebyl by to známý vtipálek, aby si i při slavnostním okamžiku nerýpl do spoluhráčů. „Za těch sto zápasů musím poděkovat také kolegům z týmu. Bez vás bych to nedokázal. Nemám totiž v týmu naštěstí konkurenci," smál se Švéd v rozhovoru s La Gazzetta dello Sport.

Původně všechno vyhlíželo tak, že se spojení Ibrahimovice s AC Milán nebude do budoucna možné, když se útočník nechal slyšet, že není hráčem pro Evropskou ligu. Právě tento pohár ale bude AC Milán v následující sezoně hrát... „Ibra se narodil proto, aby hrál fotbal a je v něm stále nejlepší. Uvidíme, co se stane, ale abych byl upřímný, je nepravděpodobné, že mě příští sezonu uvidíte v Miláně," prohlásil nedávno. Teď to ale vypadá, že by své výroky ohledně své budoucnosti rád přehodnotil.

„Pro AC Milán je velkou ctí, že jsi za něj odehrál sto zápasů. To jsi stihl jen v několika týmech - Ajaxu, PSG a Interu. Proto nás těší, že jsi také u nás dosáhl důležitého milníku. Bravo Zlatane," složil poklonu útočníkovi technický ředitel AC Milán Paolo Maldini.