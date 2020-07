Českému fotbalu vyrůstá velký talent. Italský klub si ho pojistil na pět let

Osmnáctiletý český záložník Lukáš Vorlický prodloužil s fotbalisty Bergama smlouvu do roku 2025. Brněnský odchovanec, který kvůli zranění a následné operaci kolena nehrál přes rok, o tom informoval na facebooku.

Před rokem na tom byl bídně. Byl po operaci kolena v hotelu v Barceloně a hlavou se mu honily myšlenky, co bude dál. „To, že se po roce bez fotbalu znovu cítím v plné síle a můžu momentálně bojovat v Itálii o svoje místo v prvním týmu Atalanty a podepsat novou smlouvu je moc příjemné," pochlubil se fotbalista na sociálních sítích.

Přiznává, že mu v těžkých chvílích nebylo zrovna do skoku a váží si podpory svého okolí. „Tohle vše bych nikdy nezvládl sám. Chtěl bych proto moc poděkovat všem lidem, kteří jsou se mnou. Mám kolem sebe prostředí, které mi vždy chtělo pomoct, vždy ke mně bylo upřímné a společně se snažíme o to, abych se posouval jak ve sportovním, tak i v osobním životě.," svěřil se talentovaný hráč.

https://www.facebook.com/lukas.vorlicky.92/posts/318016949589108

Na prvním místě vyzdvihl pomoc rodiny a také přítelkyni, která mu prý v nejdůležitějších momentech otevřela oči a pomohla mu poprat se s realitou. „Děkuji manažerovi a taťkovi za historii a za to, jaké podmínky jsou schopni mi všichni připravit. Děkuji doktorům. kteří se o mě starali v době zranění, dík patří i trenérům, kteří mi pomáhali se zlepšovat," napsal na Facebooku Vorlický.

„Dík patří i bývalým klubům a všem blízkým, kteří mi od prvního dne, co jsem kopl do míče, věřili a fandili. Jsem moc rád, že jste se mnou zůstali v těžkých momentech a že si společně můžeme teď užít i tyto příjemné chvíle, protože si to všichni společně zasloužíme," doplnil.