Odolá Messi královské nabídce? Slavný klub chystá pro hvězdu miliardy

Vydělává balík a rozhodně se nemusí bát, že by trpěl nouzí. Jenže z téhle sumy se musí zatočit hlava i takové hvězdě, jakou je Argentinec Lionel Messi. Tahoun katalánské Barcelony se bude muset rozhodnout, oslovit se jej totiž s pohádkovou nabídkou v podobě čtyřleté smlouvy chystá Inter Milán. Božský Leo by si měl vydělat 235 milionů liber (zhruba 6,8 miliardy) a pokud kývne, fanoušci se mohou těšit na souboje s Cristianem Ronaldem v Serii A. Nyní barcelonská hvězda jedná o nové smlouvě na Camp Nou, ale za rok v létě bude volná.

Trenér Interu Antonie Conte sice ještě nedávno tvrdil, že příchod Messiho je nemyslitelnou věcí a milánský gigant Argentince nezíská, jenže list The Sun teď přišel se senzační zprávou, že se pro nejspíš nejlepšího fotbalistu současnosti chystá v klubu ohromující smlouva. O tom, že by Messi mohl myslet na změnu fotbalové adresy, svědčí i to, že prakticky po celou sezonu neskrýval nespokojenost s tím, co se děje v klubu z Camp Nou.

A výsledky mu daly za pravdu. Barca i přes slibně rozjetou ligu skončila nakonec druhá, o pět bodů za Realem Madrid. To muselo Messiho hodně bolet, protože dlouho dopředu varoval, že se jeho tým musí zlepšit, aby získal titul. Nestalo se. Vedení klubu podrželo i tak ve funkci kouče Quique Setiena, s nímž si údajně nemá Messi moc rozumět. Teď má ale kouč Barcelony hlavu na špalku, média píší, že když nevyhraje jeho tým Ligu mistrů, bude se z klubu pakovat.

Podle La Gazzetta Dello Sport je každopádně Inter Milan připraven zaplatit Messimu skoro 60 milionů liber za sezonu, nabídne mu prý rovnou čtyřletý kontrakt. A fanoušci jsou ve varu a netrpělivě sledují, co se bude dít. Vždyť by se znovu dočkat soubojů dvou nejlepších fotbalistů současnosti v jedné lize, za Juventus pálí ostrými Portugalec Cristiano Ronaldo.

Pokud Messi kývne, ihned dá rivalovi na frak. Třeba už jen výší platu. Ronaldo vydělával 27,3 milionu liber před pandemií koronaviru, pak došlo v rámci úspor k snížení odměn. Proti Argentinci by ale bral hotový pakatel...