Italská liga chce začít sezonu s fanoušky na stadionech

Nová sezona italské fotbalové ligy by mohla 19. září začít i s fanoušky na stadionech. Vedení svazu předložilo vládě návrh na uvolnění hygienických a bezpečnostních opatření, a pokud získá svolení, mohl by se omezený počet diváků do hlediště dostat.

Funkcionáři doufají, že by kluby po schválení nových pravidel mohly využít až 30 procent kapacity stadionů. Předpokladem by dál bylo zachovávání odstupů, fanoušci by byli do jednotlivých sektorů hlediště vpuštěni až po změření teploty a pouze s rouškou. Na milánské San Siro by za takových podmínek mohlo přijít až 26 000 diváků.

Svaz zároveň požádal před novou sezonou i o zmírnění testovacích protokolů pro hráče. Pravidelné testování všech fotbalistů každé čtyři dny je podle funkcionářů dlouhodobě neúnosné.