Juventus pod vedením Pirla zaútočí na desátý titul za sebou

V dresu Verony se představí poprvé záložník Antonín Barák, který do klubu přišel ve čtvrtek na roční hostování z Udine. Od ledna působil v Lecce, s nímž ale sestoupil. Dalším Čechem v soutěži je záložník Jakub Jankto ze Sampdorie Janov, která vstoupí do ligy v neděli na hřišti Juventusu.

Turínský celek v čele s Cristianem Ronaldem po červnovém restartu ligy vybojoval deváté scudetto v řadě, v osmifinále Ligy mistrů však nestačil na Lyon, a vedení klubu proto po jediné sezoně odvolalo kouče Maurizia Sarriho. Nahradil ho Pirlo, který se týden předtím ujal týmu Juventusu do 23 let.

"Doufám, že zažiju emoce, které jsem zažil jako hráč. Už se nemůžu dočkat, až začnu. Po odchodu do fotbalového důchodu jsem si uvědomil, že tohle je cesta, kterou chci jít," řekl jednačtyřicetiletý Pirlo, který v pondělí dokončil studium trenérské licence.

"Bianconeri" přivedli v létě z Barcelony záložníka Arthura výměnou za Miralema Pjaniče a na hostování ze Schalke 04 dalšího středopolaře Westona McKennieho. Z AS Řím pravděpodobně přijde bosenský kanonýr Edin Džeko, možné je i angažmá Uruguayce Luise Suáreze z Barcelony.

Antonio Conte nakonec na lavičce Interu zůstal.

Vlastimil Vacek, Právo

Inter v uplynulé sezoně skončil nejvýš od roku 2011. V týmu nakonec zůstal trenér Antonio Conte, o jehož konci se kvůli sporům s vedením spekulovalo. V premiérové sezoně Conte dovedl "Nerazzurri" do finále Evropské ligy, kde podlehli Seville. Kvůli pozdnímu konci předchozího ročníku vstoupí Inter do Serie A o týden později.

"Celý Inter usiluje o vítězství, ta touha je součástí naší mise. Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by pracoval tak tvrdě a s takovou intenzitou jako Conte," řekl listu Corriere della Sera klubový prezident Steven Zhang.

AC Milán udržel kanonýra Zlatana Ibrahimovice.

Twitter@SN_CA_Soccer

Milánský celek přivedl z Realu Madrid za 40 milionů eur (přes miliardu korun) marockého beka či záložníka Ašrafa Hakimího, který uplynulé dvě sezony hostoval v Dortmundu. Dalších 45 milionů eur (1,2 miliardy korun) utratil Inter za uplatnění opce na záložníky Nicola Barellu a Stefana Sensiho.

Vylepšit šestou příčku chce další AC Milán, který udržel švédského kanonýra Zlatana Ibrahimovice. "Musíme ustálit to, co se nám podařilo a zaměřit se na zlepšení. Šesté místo v další sezoně by nám radost neudělalo. Navzdory skvělé druhé polovině jsme za čtvrtým Laziem zaostali o 12 bodů. To je rozdíl, který v příštím ročníku musíme smazat," řekl kouč Stefano Pioli pro klubovou televizi.

Dvě sezony po sobě skončilo třetí Bergamo, které v minulém ročníku nastřílelo nejvíc branek ze všech celků (98). Čtvrté Lazio Řím bude spoléhat na nejlepšího střelce poslední sezony Cira Immobileho, jenž s 36 góly vyrovnal historický rekord ligy.

O příčku pozadu byl městský rival Lazia AS, který prodal do Leverkusenu českého útočníka Patrika Schicka. Výš bude pomýšlet i vítěz Italského poháru a sedmý celek posledního ročníku Neapol, která si pořídila nejdražší posilu v klubové historii, když za nigerijského útočníka Victora Osimhena zaplatila Lille 70 milionů eur (téměř 1,87 miliardy korun).

Serii A opustily Lecce, Brescia a Spal Ferrara. Po dvouleté pauze se mezi elitu vrátily Benevento a Crotone a poprvé v historii si nejvyšší soutěž zahraje Spezia.

Kvůli pandemii koronaviru začne sezona bez diváků. V případě příznivé epidemiologické situace by se část příznivců mohla na stadiony vrátit v říjnu.