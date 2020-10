Záložník Schöne žaluje FC Janov, protože chybí na soupisce

"K Lassemu se chovají skandálně. Došlo k porušení dohod, takže podnikneme kroky," řekl fotbalistův agent Revien Kanhai webu Voetbal International. "Klub nám neřekl, že ho odstaví. Jinak bychom mu našli jiný tým. Podáváme žalobu, podobné případy už řešila FIFA i CAS (sportovní arbitráž)," uvedl.

Schöne přišel do Janova před rokem z Ajaxu Amsterdam, kde byl sedm let oporou. S nizozemským klubem získal tři ligové tituly a pomohl mu do finále Evropské ligy. V první sezoně za Janov odehrál 34 zápasů. Proč s ním trenér Rolando Maran přestal počítat, není jasné.