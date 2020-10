Neapol prohrála s Juventusem kontumačně a navíc přišla o bod

Hráči mistrovského Juventusu byli připraveni k duelu podle zápasového protokolu, přestože se vědělo, že soupeř do Turína neodjel. Neapoli zakázaly odcestovat místní zdravotní úřady poté, co byli záložníci Piotr Zieliňski a Eljif Elmas pozitivně testováni na koronavirus.

Utkání ale nebylo odloženo. To by se podle pravidel ligy stalo tehdy, pokud by týmu kvůli nákaze koronavirem zbylo méně než 13 hráčů nebo pokud by se v klubu objevilo minimálně deset nakažených osob během jednoho týdne. To byl případ Janova, jemuž byl odložen ligový zápas proti Turínu kvůli 17 infikovaným členům klubu.

Podle disciplinární komise Serie A neměla Neapol dostatečný důvod k tomu, aby k zápasu neodcestovala. Neapol je od 6. října ve společné dvoutýdenní karanténě v hotelu nedaleko tréninkového centra v Castel Volturno, kde můžou hráči s vyloučením veřejnosti trénovat.

V izolaci je ode dneška i Juventus, jelikož se u jeho záložníka Westona McKennieho objevil koronavirus. Ostatní hráči v případě negativních testů budou moci pravidelně trénovat a hrát, ale mimo mužstvo se nesmějí s nikým setkávat.