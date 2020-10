FOTBAL ONLINE: Fotbalová klasika. Bude v milánském derby slavit Lukaku, nebo Zlatan?

Jedno z nejtradičnějších derby vůbec se uskuteční v rámci čtvrtého kola italské Serie A. Inter Milán odehraje na San Siru zápas s odvěkým rivalem AC a je se opravdu na co těšit. Po povinné karanténě by se měl do sestavy Rossoneri vrátit Zlatan Ibrahimovič. Na druhé straně by se o góly měl postarat hlavně v úžasné formě hrající Belgičan Lukaku. Utkání začíná v 18 hodin a podrobný online přenos nabídne náš web Sport.cz. Přímým přenosem pak zápas vysílá program Digi Sport 1.