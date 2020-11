Hellas Verona - Sassuolo 0:2 Italská liga má minimálně do večera nečekaného lídra

Fotbalisté Sassuola vyhráli v 8. kole italské ligy 2:0 ve Veroně a nejméně do večerního duelu dosavadního lídra AC Milán v Neapoli se posunuli do čela tabulky. Za domácí Hellas odehrál celý zápas český záložník Antonín Barák. Jeho reprezentační spoluhráč Jakub Jankto ze Sampdorie Janov přišel na hřiště v 71. minutě duelu s Boloňou, ani on už ale nezabránil porážce 1:2.