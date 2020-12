Senzace! Mourinhova vysněná posila je ze Slovenska! Stojí více než 1,3 miliardy

Senzace! A radost z ní musí mít hlavně fotbaloví fanoušci na Slovensku. Jedničkou na seznamu posil pro slavného kouče Josého Mourinha je totiž slovenský fotbalista Milan Škriniar. Tottenham by ho mohl získat oporu Interu Milán za 45 milionů liber, což je více než miliarda a 300 milionů k tomu. Italský novinář Fabrizio Romano tvrdí, že je to hotová věc a jakmile se v zimě otevře možnost přestupů, bude senzační obchod uzavřen.

Mourinho je prý posedlý myšlenkou, že obránce získá a chce co nejdříve předložit Interu nabídku. Zmíněný novinář pak jedním dechem dodává, že italský gigant zoufale potřebuje finance a je ochoten se okamžitě jednoho ze svých nejlepších hráčů za příslušnou sumu zbavit.

Pětadvacetiletý slovenský internacionál kroutí v milánském klubu čtvrtou sezonu. Jedničkou na seznamu Josého Mourinha se ocitl ve chvíli, kdy se Tottenham rozloučil s veteránem Janem Vertonghenem, který odešel jako volný hráč do Benfiky. K dohodě bylo blízko, nakonec ale dostal přednost Joe Rodon ze Swansea.

Jenže teď je senzační přestup na stole znovu. „Situace ohledně Škriniara se zatím nezměnila. Inter Milán potřebuje peníze a pokud v pátek dorazí zástupci Spurs a budou mít požadovaných 45 milionů liber, Inter ho okamžitě prodá. Bude záležet jen na tom, jak se Škriniar dohodne s Tottenhamem," tvrdí expert Fabrizio Romano v podcastu Here We Go.