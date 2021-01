Parma po pádu do sestupového pásma odvolala kouče Liveraniho

Od fotbalistů Parmy byl po necelém půl roce a po pádu do sestupového pásma odvolán trenér Fabio Liverani. Na jeho místo byl jmenován Roberto D'Aversa, který u aktuálně osmnáctého celku italské ligy skončil před sezonou a má s ním stále platnou smlouvu.

Liveraninu se stala osudná středeční porážka 0:3 s Bergamem, která byla pro tým čtvrtá za sebou a znamenala propad do sestupového pásma. Parma navíc v dosavadních 16 kolech Serie A pod vedením čtyřiačtyřicetiletého trenéra vyhrála jen dvakrát.

Místo Liveraniho se k týmu vrátil pětačtyřicetiletý D'Aversa, který už v Parmě působil od prosince 2016 do loňského srpna a v první sezoně na lavičce pomohl klubu k postupu do druhé ligy. Bývalý kouč Virtusu Lanciano má navíc s Parmou stále platnou smlouvu do června 2022.