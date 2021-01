Kapitán Bergama Gómez po sporech s koučem odešel do Sevilly

Bergamo, za které hrál od roku 2014, opustil Gómez po rozepřích s trenérem Gian Pierem Gasperinim. Za Atalantu kvůli neshodám s koučem nenastoupil od poloviny prosince.

Do Atalanty přišel Gómez z Metalistu Charkov. Jako kapitán dovedl tým předloni k historickému třetímu místu v lize a do finále Italského poháru. Loni Bergamo třetí místo v domácí soutěži zopakovalo a probojovalo se do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Gómez byl dvakrát nejlepším nahrávačem Serie A. V uplynulém ročníku 16 asistencemi vytvořil rekord soutěže.