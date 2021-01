Ronaldovi hrozí kvůli výletu do hor pokuta

Hvězdnému fotbalistovi Cristianu Ronaldovi hrozí kvůli krátkému výletu do hor potíže s italskými úřady. Portugalský útočník Juventusu se vydal se svou přítelkyní Georginou Rodríguezovou do horského střediska Courmayeur, i když by neměl kvůli koronavirovým opatřením opustit oblast Piemont s hlavním městem Turínem.