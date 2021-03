V Itálii testovali novinku. Vrátí se s ní fanoušci na stadiony?

Italský fotbalový klub Udinese Calcio se rozhodl zapojit do testování nového zařízení ke sledování dodržování pravidel souvisejících s nemocí covid-19, aby mohly být v budoucnu sportovní stadiony bezpečné pro diváky.

První test zařízení RE-START, navrženého skupinou Be Shaping The Future Group, byl proveden při utkání Udinese - Fiorentina v Dacia areně. Více než 300 lidí zapojených do testu bylo vybaveno zařízením, které dokáže signalizovat, kdy dojde k porušení nastavených pravidel, a také umožňuje sledování kontaktů uvnitř stadionu.

„Implementace nové technologie je součástí DNA Udinese. Máme dlouholetou tradici při zavádění revolučních zkoušek, jako je technologie brankové čáry, která vedla k systému VAR. Cílem je co nejdříve znovuotevřít stadiony a dodržet plnou bezpečnost pro fanoušky," citovaly klubové stránky viceprezidenta klubu Stefana Campoccia. Nyní se testování vyhodnocuje.

Itálie stále bojuje proti druhé vlně pandemie koronaviru, přičemž omezení shromažďování jsou stále platná a zápasy se hrají za zavřenými dveřmi. Itálie v sobotu hlásila 280 úmrtí souvisejících s touto celosvětovou pandemií.

Itálie dosud zaznamenala téměř 100 tisíc úmrtí souvisejících s nemocí covid-19.