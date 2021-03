Kritizovaný Ronaldo chce z Juventusu! O přestupu už se prý jedná, kdo má zájem?

Budou dny Cristiana Ronalda v Juventusu na konci sezony sečteny? A kam by se mohl stěhovat? Po krachu Juventusu v Lize mistrů média nešetří senzačními novinkami, jak to s hvězdným Portugalcem bude. Podle listu The Sun si samotný pětinásobný držitel Zlatého míče přeje návrat do Realu Madrid. Jednání prý už začala a ve hře je odstupné ve výši 25 milionů liber. Ronaldo reagoval na kritiku po svém, v nedělním utkání italské ligy nasázel v Cagliari hattrick a stylově tak oslavil svůj 600. ligový zápas.

Před třemi lety se CR7 z Realu Madrid pakoval, Stará dáma vysázela miliardové odstupné a slibovala si, že nákupem hvězdy konečně posune úroveň klubu na takovou výši, aby ovládl nejen nejvyšší italskou soutěž, ale hlavně Ligu mistrů. Jenže místo triumfu se teď valí na šestatřicetiletého Portugalce kritika a na to není obletovaný bombarďák zvyklý a nejspíš ani zvědavý.

Juventus vypadl z Champions League s Portem, což bylo obrovské překvapení. A šéfové Staré dámy už údajně spřádají plány, jak se Ronalda zbavit. Klidně na odstupném prodělají, jen když se zbaví kopáče s královskou gáží. Hráč totiž vydělává podle některých zdrojů až 1,1 milionu liber týdně a to je balík, který je i na slavný turínský klub příliš. Kontrakt má přitom až do roku 2022.

Španělský list AS tvrdí, že se už jedná o tom, že by se CR7 mohl vrátit na stadion Santiaga Bernabéu, kde je doma Real Madrid. Ronaldo přišel do Bílého baletu v roce 2009 z Manchesteru United a ve Španělsku překonával jeden historický zápis za druhým, stejně tak rostl počet trofejí, které získal.

V Madridu nastřílel 450 gólů ve 438 zápasech, vyhrál dva ligové tituly a čtyřikrát slavil triumf v Lize mistrů. Pak měl ale pocit, že pro klubového prezidenta Florentina Péreze už není nepostradatelným hráčem, a proto kývl na nabídku Staré dámy. S ní získal dva mistrovské tituly, za 122 utkání dal za Juve 95 branek. Jenže to je na gólovou mašinu značky CR7 nejspíš málo.

Tak se zdá, že je ve hře velký návrat do Madridu. Zda se uskuteční, to ukážou až příští měsíce. Jasné ale je, že by se Juventus odchodu své nejlépe placené hvězdy nejspíš nebránil.

Odpověď Ronalda na kritiku byla, jak jinak, výjimečná. Nejprve dal najevo, že ho zajímají jen a jen nejbližší zápasy Staré dámy a pak v neděli večer hattrickem vystřílel pro Juve tři body v Cagliari. "Důlěžitější než to, kolikrát v životě padnete, je fakt, jak rychle se znovu postavíte na nohy. A jak silný poté budete. Skutečné šampiony nic nezlomí," vyhlásil Ronaldo sebevědomě už před výkopem nedělního duelu.

Teď chce také uspět v boji o italský pohár. "Někdo říká, že jsem už starý a minulost patří do muzea. Ale historii nelze smazat, píše ji každý z nás každým dnem. Je za ní spousta vytrvalosti, týmového ducha i hodně tvrdé práce. Na tyhle věci se ani ve fotbale nezapomíná," dodal Ronaldo. Pustí ho opravdu Juventus ke konkurenci?