Legendární Buffon založil akademii pro fotbalové brankáře

Na projektu pro chlapce a dívky ve věku od osmi do 16 let se budou podílet přední italští trenéři brankářů. V polovině června by měl, pokud to situace s pandemií koronaviru umožní, odstartovat ve středisku Marina di Pietrasanta v Toskánsku a v Buffonově přítomnosti specializovaný kemp (Buffon Summer Camp).

"Akademie vznikla s cílem nabídnout vysoce specializovanou přípravu se zaměřením na zlepšení technických dovedností pro ty, kdo sní o fotbalové budoucnosti," uvedl Buffon v prohlášení.

Budoucím nadějím nabízí kompletní balíček s osobním tréninkovým programem vytvořeným speciálně pro každého jednotlivého brankáře.

"Vždycky jsem věřil ve význam tréninku a zvlášť v této složité době," konstatoval Buffon, mistr světa z roku 2006 a jeden z nejlepších brankářů fotbalové historie.