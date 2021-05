Fanoušci AC Milán konfrontovali Donnarummu, jenž nemá smlouvu na další sezonu

Podle agentury ANSA skupina milánských "ultras" konfrontovala italskou reprezentační jedničku v tréninkovém komplexu Milanelo. Požadovali, aby dvaadvacetiletý gólman nechytal příští víkend ve šlágru proti Juventusu, pokud do té doby nepodepíše novou smlouvu.

"Je důležité jednoznačně zdůraznit, že nikdo mimo AC Milán nebude rozhodovat o tom, kdo bude hrát a kdo prodlouží smlouvu. To první je na kouči a to druhé na klubu," uvedl Maldini s tím, že další jednání o prodloužení smluv s hráči povede až po sezoně, jež končí za tři týdny. "Tým se tak bude moci soustředit jen na ligu. Do té doby budeme chránit naše hráče, tak jako jsme to vždy dělali," dodal bývalý vynikající obránce.

Brankář AC Milán Gianluigi Donnarumma v akci.

Alberto Lingria, Reuters

Kromě Donnarummy končí kontrakt také tvůrci hry Hakanu Calhanogluovi, jenž vstřelil gól při sobotním vítězství Milána 2:0 nad Beneventem.