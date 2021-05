V Juventusu to vře! Do hry o Ronalda se hlásí nečekaný zájemce

Sporting Lisabon vyhrál portugalskou ligu, kvalifikoval se do skupinové fáze Ligy mistrů. V tomhle směru by snad mohlo angažmá splňovat parametry, které by si CR7 představoval. Juventus navíc zatím o vstupenku do elitní soutěže pořád bojuje, když dvě kola před koncem Serie A ztrácí bod na čtvrtou příčku, z níž by do Champions League proklouzl.

Sporting slaví první titul po 19 letech, tak by si možná rád nadělil jako dárek hvězdnou posilu. Spekulace přiživuje i to, že se Ronaldo na sociálních sítích netajil radostí, že Sporting vyhrál ligu. Klubu veřejně gratuloval. Italská média upozorňují, že kdyby Stará dáma nehrála Ligu mistrů, nejspíš by musela sáhnout k úsporám. Ronaldovu roční gáži ve výši 28 milionů liber by možná účetní slavného klubu rád z nákladů umazal...

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Zvláště poté, co v řadě slavných klubů není kvůli pandemii koronaviru finační situace nejlepší. Juventus se netají problémy a utahovat opasky budou v Turíně tak jako tak. Ronaldo má v Turíně smlouvu ještě na rok, jednat o situaci prý bude šéfy Juve až po sezoně.

Možná ale bude jasno i dřív. Už během pondělí prý bylo v klubu pořádné dusno. Fotbalista totiž vynechal trénink kvůli tomu, aby si vyzvedl své nové Ferrari Monza za 1,4 milionu liber přímo u výrobce v Maranellu.

Takové privilegium prý dost naštvalo spoluhráče CR7 a proslýchá se, že vztahy Ronalda se zbytkem týmu jsou hodně chladné. To by mohl být další z důvodů, proč by se hvězdný fotbalista po sezoně mohl stěhovat domů do Portugalska.