V Brescii druhou ligu už hrát nechce. Vrátí se reprezentační obránce do Česka?

Má za sebou sezonu v Serii B, fotbalový obránce Aleš Matějů však s Brescií návrat do první italské ligy neoslavil. Tým skončil už v prvním barážovém kole. Další ročník ve druhé lize už český reprezentant, který se nyní s národním mužstvem připravuje v Itálii na nadcházející Euro, zažít nechce. Rád by změnil dres.

Jakou představu máte o své budoucnosti v Brescii?

Když mám být upřímný, tak budu doufat, že tohle byla moje poslední sezona v Brescii. Smlouva s klubem mi vyprší v červnu příštího roku, věřím, že teď najdu nové angažmá. Přeju si, aby se záležitost vyřešila co nejdřív.

Bránil byste se návratu do české ligy, kde jste před lety úspěšně působil v plzeňské Viktorii?

Když mám být upřímný, chtěl bych se ještě poprat o místo v nějakém zahraničním klubu. Taková varianta je pro mě ideální. Myslím, že na to pořád mám. Chci i sám sobě dokázat, že ještě v cizině můžu úspěšně působit. Momentálně tedy návrat do české ligy není na pořadu dne.

Obránce Aleš Matějů (vpravo) ještě v dobách svého působení v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Říkáte, že o novém angažmá chcete mít jasno co nejdřív. Neuvažujete ale i tak, že by vám mohlo k lepší destinaci dopomoct Euro?

Každý hráč by chtěl mít o své budoucnosti jasno co nejdřív. Aby měl klid, čistou hlavu. Aby se mohl soustředit jen na fotbal. Pokud se přestupy táhnou, myslíte na to. Není příjemné, pokud k tomuhle dojde. Samozřejmě Euro mi může pomoct. Ale já se na turnaj dívám z jiného úhlu.

Z jakého?

Jsem především nadšený, že jsem se vešel do konečné nominace, že budu u toho. Nejlepší scénář by byl takový, kdyby se nám povedl společný úspěch. O něj mi jde především. Aby nároďák šampionát sednul, udělal se dobrý výsledek. A osobní ambice, abych se tam jel ukázat? Vůbec. Já chci být součástí této party.

Má reprezentace podle vás šanci na Euro uspět?

Zažil jsem poslední srazy, jsem nadšený z atmosféry v mužstvu. Když jsem viděl remízový zápas s Belgií, musím říct, že jsme byli dokonce o něco lepší než soupeř. Belgičani byli zaskočení. Duše národního týmu je velká, navíc kádr je kvalitní. Máme opravdu výborné hráče, kteří působí v nejlepších soutěžích v Evropě. Euro by nám mohlo vyjít. Jasně, můžeme se bavit před turnajem, že máme na postup ze skupiny, realita ale potom může být jinačí.

Albert Rusnák (vlevo) ze Slovenska a český obránce Aleš Matějů během utkání Ligy národů v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Vraťme se ještě k uplynulé sezoně strávené v Serii B. Jaká byla?

Ambice byly od začátku takové, že jsme chtěli postoupit zpátky do Serie A. Bohužel jsme vůbec nechytili úvod. Navíc se během roku měnili trenéři jako na běžícím pásu, i proto sezona nebyla ideální. Celková atmosféra v týmu nebyla také stoprocentní, udála se spousta příchodů a odchodů. Než si mužstvo sedlo, uteklo dost času. Takže po této stránce to nebylo ono.

A po osobní stránce?

Odehrál jsem sedmadvacet zápasů, což je slušný. Celkově se ve mně ale mísí zvláštní pocity. Rok ve druhé italské lize byl jako na houpačce. Nahoru, dolů. Ale jedna pozitivum bylo fajn: neměl jsem po zdravotní stránce žádný problém. To je moc důležité.

Aleš Matějů v dresu Brscie.

nehodasport.cz

Co pro Brescii znamená, že se nevrátila do Serie A? Je připravená bojovat o postup příští sezonu?

Těžko říct. Před rokem jsme si mysleli, že bychom mohli postoupit zpátky. Nakonec jsme vypadli v prvním barážovém kole. Nová sezona může klidně začít nadějně. Ale udržet si po celý rok vysoký standard... Nevíte, jaké budou odchody a příchody, nedá se dopředu říct, jaká sezona bude.

Mrzelo vás, že vás v zimě opustil parťák Jaromír Zmrhal, který v jarní části české ligy hostoval v Mladé Boleslavi?

Rozhodně ano. S Jardou jsme samozřejmě trávili spoustu, je to super kluk. Neměl potřebné vytížení, měsíce prakticky nehrál, situaci chtěl logicky změnit. Odešel do Boleslavi, jaro se mu vydařilo. Měl dobrá čísla. V létě o něj bude určitě velký zájem. Uvidíme, co s ním bude dál.

Slovenský fotbalista Albert Rusnák (vlevo) dotírá na českého obránce Aleš Matějů během utkání Ligy národů.

Vlastimil Vacek, Právo

V sezoně jste vstřelil gól, což se vám povedlo po pěti letech. Byl to pro vás zvláštní moment?

Především šlo o super moment. Přišel nový trenér, dostal jsem od něj šanci, podařilo se mi vstřelit branku. Jenže potom jsem stejně příští zápasy nehrál. Po jisté době jsem se na chvíli na hřiště dostal, připsal jsem si asistenci. V dalším utkání druhou. Sbíral jsem čísla, ale produktivita mi byla houby platná. Přestože jsem měl čísla vyšší než za poslední dvě sezony dohromady, paradoxně mi nijak nepomohla. Jde o věci, které prostě člověk neovlivní.