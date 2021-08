Fotbalista Thorsby bude v Sampdorii mít číslo 2, aby upozornil na změny klimatu

"Chci bojovat za to, co je důležité," uvedl pětadvacetiletý Thorsby, jenž v minulé sezoně nosil číslo 18.

"Chtěl jsem být lepší než všichni ostatní, na druhou stranu mi jedna moje část říkala: 'Co to děláš?' My tu máme obrovskou ekologickou krizi a já hraju fotbal. To přece nedává smysl," řekl norský reprezentační záložník v podcastu.

"Mluvil jsem o tom s rodiči a došli jsme k názoru, že bych měl využít svůj život k boji za klíčové věci. A nejlépe to dokážu tak, že budu co nejlepší fotbalista a budu o těchto důležitých záležitostech hovořit," uvedl Thorsby, jenž se ochraně životního prostředí věnuje dlouhodobě.

Založil nadaci "We Play Green", která podporuje ekologické projekty fotbalové komunity.