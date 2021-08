Přestupová bomba na spadnutí! Ronalda nabízí agent se slevou, kdo je ve hře?

Messi a Ronaldo spolu dlouhá léta bojují o pozici nejlepšího fotbalisty současnosti. Argentinec se v létě odstěhoval z Barcelony do Paříže a teď se proslýchá, že by mohl měnit adresu i CR7. Do konce smlouvy v Juventusu Turín mu zbývá deset měsíců, je proto otázkou, zda Stará dáma neuvolní svůj ofenzivní klenot již nyní, aby dostala za hráče odstupné.

Prioritou pro Manchester City je momentálně Harry Kane, jenže jednání drhnou, jelikož nedošlo ke shodě ohledně odstupného. Citizens vyšroubovali nabídli na sto milionů liber, jenže Spurs chtějí ještě o pořádný balík víc.

Podle italského listu Corriere dello Sport může zamíchat přestupovými kartami Ronaldův agent Mendes. Ten nabídl City alternativu, že by byl k mání šestatřicetiletý Portugalec a v porovnání s anglickým reprezentantem Kanem by stál jen 25 milionů liber. Juventus by se přitom možná docela rád zbavil vysoké gáže, kterou CR7 v Turíně pobírá.

Potenciální přestup Ronalda do City budí vášně. CR7 válel šest let v barvách úhlavního manchesterského rivala - United. V letech 2003 až 2009 za Rudé ďábly vstřelil 118 gólů ve 292 zápasech. Pojí jej silné pouto s fanoušky United, stejně jako je známé, že je přítelem legendárního manažera z Old Trafford sira Alexe Fergusona. Přesun na Etihad Stadium by byl vnímán ze strany Ronalda jako zrada.

Podle španělského zpravodajského pořadu El Chiringuito se mezi zájemce o služby Ronalda zařadil také Real Madrid. K návratu Portugalce na stadion Santiago Bernabeu nabádá hráče kouč Carlo Ancelotti.