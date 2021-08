Abraham může připravit Schicka o primát nejdražšího posily AS Řím

Anglický útočník Tammy Abraham přestoupil z Chelsea do AS Řím a může se stát nejdražší posilou v historii italského klubu. Rekord Giallorossi od roku 2017 patří českému fotbalovému reprezentantovi Patriku Schickovi.

AS Řím za Abrahama zaplatil 40 milionů eur a s různými bonusy může konečná částka narůst až o dalších pět milionů. Schick přišel do klubu před čtyřmi lety ze Sampdorie Janov za 42 milionů eur.

Třiadvacetiletý Abraham v Římě podepsal pětiletou smlouvu s ročním příjmem 4,5 milionu eur. Součástí dohody s Chelsea je i možný návrat šestinásobného anglického reprezentanta do Londýna za 80 milionů eur. Nejdříve však v létě 2023.

Abraham byl v minulém ročníku s 12 soutěžními góly spolu s Timem Wernerem nejlepším střelcem klubu. Od ledného příchodu trenéra Thomase Tuchela k týmu ale vypadl ze sestavy mezi náhradníky.

Do Říma přišel jako náhrada za zkušeného Edina Džeka. Bosenský reprezentant v sobotu odešel do mistrovského Interu Milán, který ho přivedl poté, co do Chelsea prodal kanonýra Romelua Lukaka.