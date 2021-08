Obránce Heidenreich bude hostovat v druholigovém italském Spalu

"Těším se hodně. Mluvil jsem s trenérem (Pepem Clotetem), který je z anglické školy fotbalu, protože tam trénoval. Takže principy rychlé hry, presinku, to se mi líbí a těším se na to. Mám i skvělý pocit z kabiny i ze všech, kteří tady pracují," řekl Heidenreich v nahrávce pro média od agentury Sport Invest, jež ho zastupuje.

Heidenreich za Teplice stihl odehrát devět ligových zápasů s bilancí jeden gól, jedna asistence. Poté si vážně poranil koleno a v březnu absolvoval operaci postranního vazu, po níž přišel o zbytek ročníku i mistrovství Evropy do 21 let. Rodák z Ústí nad Labem v Bergamu hrál za výběry do 17 a 19 let, v soutěžním utkání za A-tým Atalanty ještě nenastoupil.

"Mohl jsem toho odehrát daleko víc, ale zranění mě zbrzdilo a měl jsem trochu smůlu. To hostování hodnotím kladně, protože jsem si ukázal, že přechod z mládežnického do seniorského fotbalu je úplně něco jiného. Jsem rád, že jsem mohl první sezonu absolvovat v Teplicích. Potvrdil jsem si, že to jde a mám na to," uvedl Heidenreich.

"Po zdravotní stránce se cítím skvěle. Už jsem začal svoji přípravu na začátku června, takže jsem se furt nějak udržoval. Pak jsem v červenci nastoupil s Atalantou, kde jsem absolvoval první týden s áčkem i dva přátelské zápasy. Koleno drží a všechno je v pořádku," dodal mladý obránce.