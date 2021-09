FC Janov - Hellas Verona 3:3 Barákův gól pomohl Veroně k remíze, AC Milán po výhře nad Spezií vede ligu

Verona vstřelila gól v osmé minutě, kdy se prosadil Giovanni Simeone, syn trenéra Atlética Madrid Diega Simeoneho. Čtyři minuty po změně stran nezaváhal z pokutového kopu Barák. Příbramský odchovanec se trefil podruhé v tomto ročníku Serie A.

Janovští se nevzdali a v rozmezí 76. až 85. minuty obrátili stav. Nejprve se dvakrát prosadil Criscito, přičemž poprvé skóroval z penalty, gól na 3:2 zaznamenal Destro. V nastavení ale srovnal Kalinič. Verona bodovala ve třetím kole po sobě, v ligové sezoně však vyhrála jediné utkání.

Inter otevřel skóre na San Siru v páté minutě díky Martínezovi. Atalanta v rozmezí 30. až 38. minuty otočila skóre po trefách Malinovského a Tolóie. Po změně stran srovnal Džeko.

V 85. minutě mohl domácím zajistit plný bodový zisk Dimarco, jenže nedal. Na druhé straně udeřil Piccoli, míč už se ale předtím ocitl mimo hrací plochu, a proto gól neplatil. Inter se v úterý v Lize mistrů představí na hřišti Šachtaru Doněck, Bergamo o den později čekají Young Boys Bern.

"Rossoneri" se proti Spezii ujali vedení krátce po změně stran zásluhou Daniela Maldiniho. Devatenáctiletý syn Paola Maldiniho a vnuk další klubové legendy Cesareho Maldiniho oslavil gólovou hlavičkou premiérový ligový start v základní sestavě AC.

"Byl to velmi silný zážitek. Dnešek jsem prožíval, ale byl jsem klidný. Naštěstí jsme získali tři body, i když to bylo těžké. Trenér (Pioli) mi v pátek oznámil, že dnes nastoupím, ale nestresoval jsem se tím," řekl Maldini pro streamovací službu DAZN. Podle italských médií je to poprvé, co si tři generace jedné rodiny zahrály v Serii A.

V 80. minutě srovnal Verde, ale Díaz v závěru rozhodl. Milánský celek udržel neporazitelnost v ligové sezoně, připsal si v ní už pátou výhru a ideálně se naladil na domácí úterní souboj skupiny Ligy mistrů s obhájcem španělského titulu Atléticem Madrid.